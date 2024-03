Lo stilista Mariotto risponde alle accuse di Ilaria Capponi | «Da lei solo bugie Esclusa delle agenzie per l’età»

(Di lunedì 18 marzo 2024) LoGuillermorespinge ledell’ex modella, dopo la partecipazione al programma di Rai1 Italia Sì in cui ha denunciato di essere stata oggetto di body shaming. Sui commenti ricevuti da Mauro Coruzzi, in arte Platinette, che si è poi scusato con, arriva il commento delloche all’Adnkronos ribatte: «Non ho certo applaudito quando ho ascoltato il fuori onda di Platinette. Ma da parte dimenzogne e falsità. Sta cercando di farsi pubblicità a tutti i costi. Ed è palese perché ha una agenzia di comunicazione. Io comunque non presto il fianco a nessuna imboscata». All’epoca della partecipazione dia miss Italia nel 2007, ...

