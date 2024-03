Lo status-quo dell’innovazione in una sentenza anti Uber 

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 18 marzo 2024) Uber dovrà versare a circa 8.000 tassisti australiani un indennizzo di quasi 272 milioni di dollari australiani (164 milioni di euro) per compensarli delle perdite che hanno subito per effetto della sua concorrenza “sleale”. È il punto di arrivo di una lunga class action, avviata nel 2019 sulla base di condotte messe in atto a partire dal 2012, quando Uber era sbarcata in Australia. L’accordo è storico sia per la sua entità – si tratta della quinta transazione più grande della storia australiana – sia perché in qualche modo mette fine alla fase in cui Uber si lanciava all’arrembaggio dei diversi mercati. Uno dopo l’altro, quasi tutti i paesi le hanno sbarrato la strada: l’Italia lo ha fatto nel 2015, attraverso unadel tribunale di Milano che ha ordinato di sospendere immediatamente l’utilizzo di auto e driver non professionali. Anche nei quattro Stati ...