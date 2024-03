Il differenziale tra i Btp e i Bund decennali tedeschi ha chiuso in calo a 125,3 punti , contro i 126 segnati in apertura e i 127 della vigilia. In ribasso di 0,1 punti il rendimento annuo italiano al ... (quotidiano)

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 124,1 punti - Apertura in calo per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 124,1 punti, contro i 125,3 punti segnati venerdì scorso in chiusura di seduta. Il rendimento annuo italiano cede 1,2 punti aL ...ansa

Asia, Nikkei +2,53% alla vigilia della riunione della BoJ. Goldman Sachs si aspetta il primo rialzo dei tassi degli ultimi 17 anni - Crescono le aspettative che la BoJ sia vicina a porre fine alla sua politica di tassi di interesse negativi e di controllo della curva dei rendimenti. Yen debole. I dati macro contrastanti dalla Cina ...milanofinanza

Perché la spesa per interessi continuerà a salire anche con il crollo dello spread: un esempio - La spesa per interessi in Italia sarà destinata a salire nei prossimi anni anche con il crollo dello spread. Ecco un esempio per capirlo.investireoggi