Apertura in calo per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 124,1 punti , contro i 125,3 punti segnati venerdì scorso in chiusura di seduta. Il rendimento annuo italiano cede 1,2 punti ... (quotidiano)

Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo sotto i 122 punti - Lo spread tra Btp e Bund chiude sotto i 122 punti (121,7), in calo rispetto ai 124,1 punti dell'apertura e i 125,3 della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale italiano scende di 2 punti ...ansa

I Bund della Germania si possono ancora considerare ‘safe asset’ per chi investe - E’ stato il dato peggiore tra le grandi economie mondiali ... Se fosse esclusivamente questa la ragione, non si capirebbe perché lo spread italiano e nel Sud Europa si sia ristretto. Gli analisti ...investireoggi

BTp: spread chiude in calo a 122 punti, rendimento decennale flette al 3,67% - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 mar - Chiusura in calo per lo spread tra BTp e Bund. A fine seduta il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005560948) e il par ...borsaitaliana