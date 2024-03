LIVE Italia-USA 8-2 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | Pokerissimo azzurro nel sesto end

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 18 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.12: a tre tiri dalla fine due stone azzurre a punto 20.07: a metà del settimo end sono due stone azzurre a punto 20.01: E SONO CINQUEEEEEEEE!!! Cinque punti per l’nelend. Le azzurre sfruttano al meglio le imprecisioni delle americane e scavano il solco nei loro confronti 19.55: mancano due tiri alla fine dell’end e ci sono ancora tre stone a punto per l’19.52: tris di stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi quattro tiri delend 19.45: due stonene a punto a metà delend 19.41: stone statunitense a punto dopo 5 tiri delend 19.34: solo un punto per la formazione USA che non riesce ad allontanare la stone azzurra. Le statunitensi ...