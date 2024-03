LIVE Italia-USA 2-0 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | doppio punto azzurro nel secondo end

(Di lunedì 18 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.47: Tre stone azzurre nella casa quando mancano gli ultimi 5 tiri alla fine del terzo end 18.42: Dopo quattro tiri del terzo end una stone azzurra a18.38: Di giustezza Constantini va a piazzare la stone a, toccando quella azzurra già aquanto basta per lasciarla più vicina di millimetri rispetto alla statunitense.: 2-0 18.32: Una stone statunitense aquando mancano gli ultimi tre tiri. Serve la bocciata di Constantini 18.28: Una stone USA nella casa quando mancano 5 tiri alla fine 18.22: Doppia stone azzurra adopo i primi 10 tiri delend 18.17: Arriva la doppia bocciata degli USA e ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Usa partita valevole per la settima sessione del round robin dei Mondiali femminili 2024 di curling . La formazione azzurra, partita con tre vittorie in altrettante ...

