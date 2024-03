LIVE – Italia-Usa 2-0 | girone Mondiali femminili 2024 curling in DIRETTA

(Di lunedì 18 marzo 2024) Latestualedi-Usa partita valevole per la settima sessione del round robin deidi. La formazione azzurra, partita con tre vittorie in altrettante sfide disputate, torna sul ghiaccio con l’obiettivo di rimanere nelle prime posizioni della classifica per proseguire l’avventura iridata. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli incontrano la formazione nordamericana, fin qui protagonista di due vittorie e due sconfitte. Si preannuncia dunque battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00ne di lunedì 18 marzo a Sydney, Nuova Scozia (Canada). Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...

