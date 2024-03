LIVE Italia-USA 10-3 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | quarto successo convincente per le azzurre!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 18 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.40: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani. Buona serata! 20.40: L’domani affronterà il Canada alle 13.00 e la Nuova Zelanda alle 18.00 20.36: Sesto end decisivo a favore dellecon i 5 punti ma l’ha avuto il match sempre in controllo con le temibili statunitensi.consecutivo per le20.34: ARRIVA IL DOPPIO PUNTO PER L’CHE CHIUDE IL MATCH! L’batte gli USA 10-3 20.32: La bocciata di Constantini riporta i due punti all’quando mancano gli ultimi due tiri 20.30: Sempre due stonea punto quando mancano gli ultimi 4 tiri 20.23: Due stonea ...