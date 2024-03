LIVE Giro di Catalogna 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Nick Schultz sorprende tutti! Pogacar secondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 18 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.49Tadej, che aveva provato l’impossibile rimonta, alla fine non concretizzatasi per pochissimo. Egan Bernal coinvolto invece in una caduta a centro gruppo. 16.47 INCREDIBILE ASSOLO DI! L’australiano della Israel-Premier Tech è riuscito a creare il buco in testa al gruppo andandosene e poi resistendo nel finale al ritorno, sul rettilineo in salita, di. 16.47 ULTIMO CHILOMETRO: verso una volata atipica! 16.45 Velocissimo il gruppo: ora sono 2 i km all’arrivo. Si prospetta una possibile volata. 16.42 Sono 5 i km all’arrivo! Gruppo trainato ancora dalla UAE. 16.40 I saliscendi hanno avuto solo “il merito” di allungare il gruppo. 16.37 Ci si attendeva dell’azione, ma non è successo ...