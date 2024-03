LIVE Giro di Catalogna 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | gruppo sulle rampe dell’Alt de Sant Grau

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 18 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.20 Pogacar sta davanti. 16.17 Un po’ di selezione, ma i “Big” ci sono tutti. 16.14 Ilcontinua a salirede. 16.11 Si va in salita l’Alt de(7,2 km con pendenza media al 3,5%, e delle punte all’8%). 16.08 Allo sprint di Llagostera: Bernal (3? di abbuono), poi Pogacar (2?) e infine De Plus (1?). 16.05 Van Gils è rientrato inin qualche modo, ma ha un polso, il destro, gonfio e malconcio. Il belga della Lotto Dstny è in sofferenza. 16.02 C’è stata una caduta in: coinvolto Van Gils, al momento non si hanno notiziesue condizioni. 16.02 Hanno una decina di ...