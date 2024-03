LIVE Giro di Catalogna 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto a 35 km dall’arrivo

(Di lunedì 18 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.56! Ripresi i fuggitivi 15.53 Sono 40 i km all’arrivo! 15.50 E’ prossimo il ricongiugimento. 15.47 Ai fuggitivi resta pochissimo vantaggio. 15.44 Bizkarra è stato assorbito dal. 15.41 Ora ilè a soli 00:40 secondi dai fuggitivi. 15.38 Sono 50 i km all’arrivo! 15.34 Si entra nella terza ora di gara: media di corsa pari a 40.861 km/h. 15.31 I 5 fuggitivi di giornata sono: Simone Petilli (Intermarché – Wanty), Kenny Elissonde (Cofidis), Alex Baudin (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Ådne Holter (Uno-X Mobility) e Mikel Bizkarra (Euskaltel – Euskadi). 15.28 La UAE ora fa sul serio. 15.24 Pogacar! Lo sloveno ha detto ai suoi compagni di portarsi in testa al. 15.21 Sono 60 i km ...

14.42 Meno di 90 km all'arrivo! 14.39 I fuggitivi vanno oltre i 2 minuti di vantaggio. 14.36 Questo il passaggio al traguardo volante di Cassà de la Selva:

15.00 Il gruppo ora torna sotto ai 2 minuti di svantaggio. 14.57 Per il momento Pogacar rimane tranquillo nella pancia del gruppo . 14.54 Sono 80 i km ...

15.24 Pogacar ! Lo sloveno ha detto ai suoi compagni di portarsi in testa al gruppo. 15.21 Sono 60 i km all'arrivo. 15.17 Gruppo che infatti si porta a 1:00 ...

