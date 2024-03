LIVE Giro di Catalogna 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 60 km all’arrivo! Si mette in moto la UAE di Pogacar

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 18 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.24! Lo sloveno ha detto ai suoi compagni di portarsi in testa al gruppo. 15.21 Sono 60 i km. 15.17 Gruppo che infatti si porta a 1:00 dai fuggitivi. 15.14 Ora il gruppo sembra aver accelerato. 15.11 Si prosegue in corsa. 15.07 Sono 70 i km! 15.03 In corsa la temperatura è più che discreta: intorno ai 23° C. 15.00 Il gruppo ora torna sotto ai 2 minuti di svantaggio. 14.57 Per il momentorimane tranquillo nella pancia del gruppo. 14.54 Sono 80 i km! 14.51 Ora ci sarà una lunga fase di strappetti: con tanti saliscendi per provare a fare la differenza. 14.48 Si entra nella fase calda della. C’è grande attesa per l’Alt de Sant Grau (7,2 km con pendenza media ...