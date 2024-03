LIVE Giro di Catalogna 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 20 km all’arrivo! Gruppo che si lancia in discesa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 18 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.33 La carovana scende rapidamente andando verso gli ultimi 10 km. 16.30 Intanto sono 15 i km! 16.28 Inilè condotto da Marc Soler, compagno di squadra di Tadej Pogacar. 16.25 Sono 20 i km! 16.24 Ilscollina sull’Alt de Sant Grau! 16.20 Pogacar sta davanti. 16.17 Un po’ di selezione, ma i “Big” ci sono tutti. 16.14 Ilcontinua a salire sulle rampe dell’Alt de Sant Grau. 16.11 Si va in salita l’Alt de Sant Grau (7,2 km con pendenza media al 3,5%, e delle punte all’8%). 16.08 Allo sprint di Llagostera: Bernal (3? di abbuono), poi Pogacar (2?) e infine De Plus (1?). 16.05 Van Gils è rientrato inin qualche modo, ma ha un polso, il ...