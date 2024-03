LIVE Berrettini-Borges 5-7 | 5-5 | Challenger Phoenix 2024 in DIRETTA | rimonta completata dall’azzurro

(Di lunedì 18 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Stavolta il gratuito è di rovescio dopo il servizio da destra! 30-30 Con la prima, si stampa sul nastro la risposta di Matteo. 15-30 Lungo un altro dritto dopo il servizio!! 15-15 In rete il recupero di rovescio di. 0-15 Gratuito di dritto dopo il servizio!! 5-5 Prende due righe nello scambio, con il dritto lungolineasi costruisce lo spazio e con l’inside out fa il punto! Scambio lungo vintoche annulla un match point e si rifà sotto nel 2°. A-40 Ace (6°)! 40-40 Tiene la seconda in campo, fa il restomettendo lunga la risposta di rovescio. seconda 40-A Purtroppo largo di poco il dritto inside in dell’azzurro. Match ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Berrettini-Borges , incontro valevole per la finale dell’ATP Challenger 175 di Phoenix 2024 , torneo in corso di svolgimento sul cemento americano. Tre vittorie in ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Spinge di dritto Borges e chiude. 40-15 Mette clamorosamente largo un passante di rovescio già messo a segno Borges, incredibile! 30-15 Servizio ... (oasport)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Berrettini-Borges , incontro valevole per la finale dell’ATP Challenger 175 di Phoenix 2024 , torneo in corso di svolgimento sul cemento americano. Tre vittorie in ... (sportface)

Berrettini-Borges all'Atp Phoenix, il risultato in diretta LIVE della partita - Domenica in finale - nella tarda serata italiana - Berrettini troverà dall’altra parte della rete il portoghese Nuno Borges, 27enne di Maia, n.60 ATP e quinta testa di serie, nonché campione in carica ...sport.sky

LIVE Berrettini-Borges, Challenger Phoenix 2024 in DIRETTA: sfida al portoghese per il trofeo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del Challenger 175 di Phoenix (Stati Uniti) tra Matteo Berrettini e Nuno Borges. Berret ...oasport

Berrettini per il titolo a Phoenix (LIVE e in chiaro alle 22), Errani inizia le "quali" a Miami - LIVE su Supertennis la finale dell'Arizona Tennis Classic, dove il romano proverà a chiudere in bellezza una settimana da incorniciare ...tennisitaliano