Lio | la cantante di Amoureux solitaires | “Violentata dal mio patrigno durante l’infanzia”

(Di lunedì 18 marzo 2024) È una confessione a cuore aperto, quella che laportoghese naturalizzata belga Lio ha rilasciato alla rivista Max lo scorso 16 marzo; una dichiarazione toccante e sincera in cui la star di, singolo di grandissimo successo negli anni ’80, ha spiegato di essere statadal, Alberto Noguerra, quando aveva appena 10 anni. “Mi ci sono voluti molti anni per mettere la parola ‘stupro’ su quello che mi è successo – ha raccontato alla rivista – Sono stataaltre volte in seguito, perché non avevo detto nulla la prima volta”. È la prima volta che Vanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos – questo il vero nome di Lio – accusa apertamente Noguerra, padre di sua sorella, l’attrice Helena Noguerra, aggiungendo anche che i ...