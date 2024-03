L’Inter rompe il silenzio su Acerbi | “Vogliamo quanto prima un confronto con lui”

Coco Gauff come non si era mai vista. La tennista americana letteralmente infuriata contro l'arbitro dopo una chiamata sbagliata nel match con Pliskova.Continua a leggere (fanpage)

L'intervista di Politano a Sky è stata bruscamente interrotta dall'ingresso in campo di Aurelio De Laurentiis che ha trascinato via il giocatore del Napoli mentre rispondeva alle domande.Continua a ... (fanpage)

ULTIM'ORA-MEDIO ORIENTE: A Gaza prevista carestia entro maggio - Onu - (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul conflitto in corso in Medio Oriente: 13,00 - Da qui a maggio ci si aspetta una carestia nel nord della Striscia di Gaza, secondo quanto emerge da un rappor ...msn

ULTIM'ORA-ELEZIONI RUSSIA: Salvini, popolo che vota ha sempre ragione - (Reuters) - Il presidente Vladimir Putin ha ottenuto una vittoria schiacciante nelle elezioni russe di ieri e si appresta a iniziare un nuovo mandato di sei anni. 13,00 - "In Russia hanno votato, ne p ...msn

Turismo: il Consiglio approva in via definitiva il regolamento relativo alla locazione a breve termine - Il Consiglio approva in via definitiva il regolamento relativo ai servizi di locazione di alloggi a breve termine.consilium.europa.eu