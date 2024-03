L' Inter per una volta non vince | con il Napoli è 1-1 | Juan Jesus risponde a Darmian

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il passaggio di consegne per lo scudetto trafinisce in parità. A San Siro segnano. Nerazzurri sempre a +14 sulla seconda

Finisce in pari tà nella scala del calcio. Finisce uno a uno tra l?Inter pronta a cucirsi sul petto la seconda stella ed il Napoli che sul petto ha ancora lo scudetto. I campioni... (ilmattino)

AGI - Reduce dalla cocente eliminazione in Champions League ai rigori contro l'Atletico Madrid, l'Inter rallenta anche in campionato pareggiando con il Napoli nel big match della 29 giornata di ... (agi)

Simone Inzaghi è dispiaciuto per il pareggio della sua Inter contro il Napoli ma non condanna la sua squadra per la prestazione offerta in campo. Il tecnico piacentino sottolinea: "Sommer è stato ... (fanpage)

Calzona: "Sistemare tutto in poco tempo è difficile, ci vuole un mago. Il mio futuro Non ci penso" - Sistemare tutto è difficile, ci vuole tempo per farlo. Io sono molto soddisfatto della prestazione della squadra". Così il tecnico del Napoli Francesco Calzona ha commentato il pari contro l'Inter nel ...napolitoday

Calzona in conferenza: "Poco tempo e tante partite, ci vorrebbe un mago. Concretizziamo poco..." - Al termine del match contro l'Inter, il tecnico del Napoli Francesco Calzona Interverrà nella sala conferenze del Meazza di Milano per rispondere alle domande ...tuttonapoli

Inzaghi: "Deluso per il risultato, affrontati i Campioni d'Italia. Sommer inoperoso" - L'Inter ha pareggiato per 1-1 contro il Napoli. Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Diciamo che c’è un po’ di delusione soprattutto per la partita fatta dai ragazzi ...areanapoli