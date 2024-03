L’intelligenza artificiale soffre le regole

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il regolamento dell’Unione Europa sul(AI, d’ora in poi) ha appena terminato il suo percorso di esame, ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

L'intelligenza artificiale (AI) nell'istruzione disegnerà forse un punto di totale cambiamento per le scuole e scuramente darà origine (se non lo sta facendo già adesso) a molti problemi legati ... (orizzontescuola)

Il ricercatissimo robot Laresar Evol 3s (lava e asciuga, da 4000Pa) scende ancora di prezzo, eccolo a poco più di 150 - L'articolato mondo dei robot per le pulizie si sta arricchendo di proposte veramente interessanti, con un generalizzato ribasso dei prezzi medi che non può che rendere tutti soddisfatti. Oggi è in off ...smarthome.hwupgrade

Gemini sui prossimi iPhone con un accordo Google-Apple - Sono emerse indiscrezioni sulla trattativa tra Google e Apple, per portare l'IA generativa di Gemini sugli iPhone di prossima generazione.msn

'Dolore e sofferenza', l'augurio del CEO di NVIDIA alle nuove generazioni di imprenditori - Durante un incontro a Stanford, il cofondatore di NVIDIA ha detto agli studenti che le loro grandi aspettative potrebbero ostacolare il loro successo: Vi auguro ampie dosi di dolore e sofferenza.hwupgrade