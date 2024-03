L' inflazione nell' eurozona a febbraio confermata al 2 | 6%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Eurostat conferma la stima preliminare di un calo dell''area euro aal 2,6%, rispetto al 2,8%.'Unione Europea è stata del 2,8% dal 3,1% di gennaio. I tassi più bassi sono stati registrati in Lettonia, Danimarca (entrambi allo 0,6%) e Italia (0,8%). I tassi annuali più alti sono stati registrati in Romania (7,1%), Croazia (4,8%) ed Estonia (4,4%). Tra le singole componenti il contributo più elevato'area euro è venuto dai servizi (+1,73 punti percentuali), seguiti da alimentari, alcol e tabacco (+0,79 punti), beni industriali non energetici (+0,42 punti) ed energia. (-0,36 punti).