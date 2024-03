L' India si congratula con Putin | ' rafforzare partenariato'

Luca Nardi batte Djokovic, l’impresa del tennista marchigiano a Indian Wells. “Ho battuto il mio idolo” - Il ventenne italiano ha vinto sul numero 1 del mondo con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4 dopo due ore e venti minuti ...ilrestodelcarlino

Novak Djokovic si congratula con Luca Nardi: “Ha espresso un tennis fantastico" - Novak Djokovic ha subito una delle sconfitte più dure della sua carriera sullo Stadium 1 del BNP Paribas Open. A porre fine al cammino del campione serbo al terzo turno ci ha pensato uno straordinario ...msn

Camilla ha bisogno di una pausa, la regina "forse in una spa in India" - (Adnkronos) - La regina Camilla potrebbe prendersi una pausa all'estero fino a lunedì, forse in una spa in India, da dove tornerebbe perfettamente riposata. Lo dice al canale britannico Gb News l'espe ...reggiotv