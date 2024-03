L’impatto nel cortile di una casa I residenti subito in soccorso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 18 marzo 2024) "Abbiamo sentito il rumore terribile delcontro l’albero, ci siamo svegliati di soprassalto: abbiamo capitocosa era successo". Notte da incubo per Romano F. e la compagna, che si sono trovati neldil’auto distrutta contro l’albero con i due ragazzi feriti. L’automobile dei due fratelli ha abbattuto la leggera recinzione di metallo dell’abitazione della via per Vesale, all’altezza del civico 47, e ha concluso la sua corsa contro l’albero di noce. "É successo intorno alle tre di notte – ricorda Romano – Siamo stati svegliati dal rumore fortissimo. Siamo uscitie ci siamo trovati davanti una scena terribile". La coppia non ha perso tempo: ha chiamato immediatamente i soccorsi giunti in forze con ambulanze ed elicottero. "I due ragazzi erano coscienti. Il più ...