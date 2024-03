Ligue 1 | 26esima giornata | Mbappé show e PSG a valanga | torna a vincere il Nizza | ok Lione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Milano, 18 marzo 2024 - Nella ventiseiesimadi1 francese il Paris Saint Germain è un rullo compressone contro il Montpellier, ben sei i gol fatti dalla squadra di Luis Enrique. Se la corsa per il titolo, come quasi tutti gli anni, non riserva grandi emozioni, quella per un posto in Champions League è serratissima: pareggiano Brest e Lilla, ma anche il Monaco guadagna un solo punto contro il Lorient, dunque sorride ilche con la vittoria a Lens sale a quota 43, a pari con il Lilla quarto.anche lo Stade de Rennes contro l'Olympique Marsiglia in un match tra due squadre che inseguono un posto nelle altre due competizioni europee. Ripercorriamo tutte le gare del fine settimana e vediamo come cambia la classifica. Tutti i match del weekend Si parte venerdì con ...