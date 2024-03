Liga | 29esima giornata | Vini show nel Real | tris del Barca all' Atletico

(Di lunedì 18 marzo 2024) Milano, 18 marzo 2024 - IlMadrid è ufficialmente in fuga. Vittoria per 2-4 sul campo dell'Osasuna e, data la sconfitta del Girona a Getafe, +8 sul secondo posto occupato dal Barcellona che ha vinto al Wanda Metropolitano contro l'. A nove giornate dalla fine la squadra di Ancelotti è a quota 72 punti, mentre quella di Xavi a 64, verosimilmente lo spartiacque decisivo sarà alla trentaduesimaquando si giocherà il clasico. Nelle altre gare, colpo salvezza del Celta Vigo e del Rayo Vallecano che vincono contro le due squadre di Siviglia. Ripercorriamo le partite e vediamo come cambia la classifica. Tutti i match del weekend Si parte da venerdì con la vittoria dellaSociedad per 2-0 contro il Cadice. Partita controllata dagli uomini di Barrenetxea che passano al 28' con Mikel Merino e, senza ...

