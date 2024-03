Libri | “Ombre russe” | storia d’amore sulle ceneri della vecchia Unione Sovietica

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il libro di Paolo Pardini: "Gli occhi di Julia, militante comunista che non vuole arrendersi al crollo dell’, si materializzano all’improvviso tra le macerie del palazzo del governoTransnistria, appena bombardato, e segnano il destino di un giornalista italiano inviato là a raccontare un conflitto dimenticato" L'articolo proviene da Firenze Post.

Athena Barbera presenta la silloge di poesie Tacite Ombre - Venerdì 22 marzo 2024, alle ore 18, Athena Barbera parla della sua silloge di poesie Tacite Ombre (Pegasus), con intervento di Michela Tanfoglio. Un invito a navigare nelle Ombre dell'amore, ...mentelocale

Libri - "Estasi", il nuovo romanzo di Roberto J. Esposito - “Alan aveva richiuso tutto reprimendo a fatica lacrime e sensi di colpa. Le forze che aveva percepito mentre avvicinava la mano alla borsa l’avevano profondamente turbato. Gli balenò l’immagine del pa ...napolimagazine

“Ombre e figure uno” di Piero Buscaroli (tra Ponzio Pilato, Dante e Missiroli) - Se pure è stato stampato nell’anno 2020, al volumetto di Piero Buscaroli “Ombre e Figure uno” (Bietti) è dovuta una nuova recensione per il valore ch’esso ha tanto per lo studioso, quanto per il ...barbadillo