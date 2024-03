Libia | sei mesi dopo la catastrofica inondazione di Derna | la giustizia è lontana

(Di lunedì 18 marzo 2024) Laè da tempo divisa fra due entità in competizione per il governo del paese e il controllo territoriale. Il governo di unità nazionale (Gnu), riconosciuto a livello internazionale, amministra la capitale Tripoli e buona parte dellaoccidentale; le Forze armate arabe libiche (Laaf) operano nella maggior parte dellaorientale e meridionale e sono alleate col governo di stabilità nazionale (Gns), che ne è la spalla politica. Ciascuna entità è sostenuta da gruppi armati che agiscono con vari livelli d’indipendenza e spesso hanno strutture di comando autonome. Le istituzioni statali sono a loro volta separate, con ministri diversi nellaoccidentale e in quella orientale. In questa situazione frammentata e priva di un governo centrale, seifa sulla città di ...

Si rovescia una barca, 45 migranti in mare soccorsi dalla Geo Barents - Ancora una tragedia sfiorata nel Mediterraneo. Una barca sovraffollata con circa 75 migranti a bordo si è rovesciata nella notte al largo di Zuwara, in Libia: 45 sono finiti in mare e sono stati ...ansa

Saremo ricordati non solo per l'indifferenza e l'ignavia ma anche per il cinismo e la disumanità - Migranti - Missione in Egitto per frenare i flussi migratori - Mentre la Ocean Viking, la nave della ONG Sos Mediterranee, salva vite umane in condizioni disperate, la von der Leyen e la Meloni firman ...peacelink