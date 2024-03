L’hostess preme per sbaglio un pulsante e l’aereo cade in picchiata per 500 metri | la dinamica dell’incidente del Boeing 787 Latam

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Un banale gesto, compiuto inavvertitamente da un’assistente di volo mentre serviva un pasto, ha scatenato momenti di terrore su un787 Dreamliner dellaAirlines in rotta da Sydney a Auckland lunedì scorso. Il Wall Street Journal rivela che la perdita di quota improvvisa, che ha seminato il panico tra i passeggeri causando il ferimento di 50 persone, è stata causata dalla pressione accidentale su un interruttore posto sul sedile del pilota. Quest’ultimo, spinto verso la cloche delda una funzione motorizzata attivata dall’interruttore, ha determinato una caduta inper oltre 500. I sedili dei piloti nei Dreamliner sono infatti dotati di un sistema motorizzato per facilitare l’accesso ai comandi in cabina, una caratteristica presente in 375 velivoli. Tuttavia, ...