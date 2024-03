L’ex insegnante e il milione ai bimbi dell’Africa | “Non è l’unica donazione | aiutare i più deboli la sua ultima volontà”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 18 marzo 2024) Villongo. Le ultimedi Verenanda Ghisi erano chiare, anzi chiarissime: la sua eredità andava devoluta a progetti con un solo, nobile obiettivo: sfamare i bambini africani dagli zero ai sette anni. L’82enne di Villongo, venuta a mancare lo scorso 16 aprile, lo ha espressamente indicato nel suo testamento e così è stato. Uno di questi lasciti (non l’unico donato ai bambini, assicura chi ha seguito da vicino la pratica) è stato affidato alla Lions Clubs International Foundation, che ne ha dato notizia, per garantire un’adeguata alimentazione aiche frequentano le scuole della della Karamoja in Uganda; una delle regioni più povere del Paese, con i più alti tassi di malnutrizione infantile. “Qui la popolazione è in rapidissima crescita, si stima raggiungerà i 100 milioni entro il 2050 – spiegano dall’associazione ...