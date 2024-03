L’eterno Domenico Pozzovivo | “Ultimo anno | non gioco con la sorte È un ciclismo più cinico”

(Di lunedì 18 marzo 2024)è stato il grande ospite dell’ultima puntata di Bike2u, trasmissione di approfondimento sulandata in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il 41enne lucano ha trovato in extremis un accordo con il team VF Group-Bardiani CSF-Faizan per disputare nel 2024 l’ultima stagione della carriera tra i professionisti, dopo diverse top10 al Giro d’Italia. Il corridore azzurro ha raccontato l’inverno, in cui ha continuato ad allenarsi senza certezze sul suo futuro: “Questa è stata un’esperienza che avevo un po’ già vissuto negli ultimi due anni, forse anche tre considerando le vicissitudini che ho avuto con le squadre precedenti. In unche va alla ricerca del giovane talento, uno vicino ai 40 anni è di difficile collocazione. Ho fatto tesoro di quello che mi era successo ...

