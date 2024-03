L' Eredità | fuori di testa | pioggia di insulti dopo la ghigliottina | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Amaro in bocca per il nuovo campione de L', il seguitissimo game show condotto da Marco Liorni su Rai 1. Nella puntata andata in onda questa sera, sono arrivati al Triello Ferdinando, Ugo e Mario, che quindi torneranno anche domani sera. L'accesso ai Cento secondi, invece, l'hanno conquistato Ferdinando e Mario. A spuntarla alla fine è stato Ferdinando, arrivato allacon un montepremi di 150mila euro. Le parole a sua disposizione erano decollo, palco, cuore,, e pulsante. Mentre la cifra finale è poi scesa a 75mila euro a seguito di un dimezzamento. Il campione ha provato a indovinare la soluzione puntando tutto sul termine PULSANTE. Purtroppo, però, la sua risposta si è rivelata sbagliata. Quella giusta era TUFFO. Ferdinando comunque ci riproverà domani sera. Polemiche sulla piattaforma X per la ...