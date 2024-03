Leonessa Rebecca | creatrice di mondi sonori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) È stata una stagione, quella recente della Biennale Musica di Venezia, ricca di appuntamenti che hanno raccontato, da un lato, il futuro della musica nella sua stretta relazione con l’evoluzione delle tecnologie, dall’altro, il senso dell’avanguardia sonora “storica“, riproponendo classici del passato. Con la direzione di Lucia Ronchetti, infatti, c’è stato, lo scorso anno, il riconoscimento del Leone d’Oro al “non musicista“, per usare la definizione che lui più ama, inglese Brian Eno, con una “lectio magistralis“ sull’irruzione del registratore nella tecnica compositiva e, nel gennaio appena trascorso, la nuova messa in scena di una delle opere più significative del ’900, il Prometeo di Luigi Nono. Con questi presupposti così importanti e impegnativi, l’attesa per i nuovi Leoni era particolarmente giustificata. La scelta dell’istituzione culturale veneziana, per il Leone d’Oro alla ...