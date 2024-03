Leonardi | ”Napoli | cosa non rifarebbe De Laurentiis?”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Vanessa: “nonDe? Prendere Rudi Garcia. Con Calzonadi nuovo ad un buon livello” Nelle ultime ore, la redazione di News.Superscommesse.it ha intervistato in esclusiva la celebre giornalista di Sky Vanessa, che con la sua consueta competenza e professionalità ha commentato gli argomenti più attuali del nostro calcio, soffermandosi anche sulla complessa stagione dele sul lavoro di Calzona. Queste le sue parole: Leaonardi: Se Depotesse riavvolgere il nastro di questa stagione, quali scelte non? “Io credo che Rudi Garcia non lo riprenderebbe, stando proprio alle sue parole. Sceglierebbe, stavolta, un allenatore capace di seguire le orme tattiche di ...

