L’elettrica Mercedes Vision EQXX ha percorso più di 1 000 km nel deserto con singola carica

(Di lunedì 18 marzo 2024) Dopo i test in Europa e Regno Unito,alza il tiro. Il prototipo ha viaggiato infatti da Riyadh a Dubai (1.010 km) con. Con un’efficienza record di appena 7,4 kWh/100 km...

La diretta da Wall Street | Le borse Usa aprono in netto rialzo nella settimana della Fed. Ecco cinque titoli da monitorare - dopo che la società guidata da Elon Musk ha dichiarato che aumenterà il prezzo dei suoi veicoli elettrici Model Y in alcuni paesi europei il 22 marzo, di circa 2.000 euro (2.177 dollari) o ...milanofinanza

Tesla Model Y RWD, nessun aumento in Italia. L’elettrica più venduta al mondo resterà incentivabile - L’aumento di 2.000 euro potrebbe quindi arrivare anche in Italia, ma solo per le versioni Long Range (49.990 euro di listino) e Performance (55.990 euro di listino). Ecco gli incentivi 2024: fino a 13 ...dmove

La super elettrica Mercedes: oltre 1.000 km con una sola ricarica - “un’ulteriore prova che la trazione elettrica è pronta per i mercati globali”. Le performance eccezionali dell’auto laboratorio di Mercedes Il viaggio nelle caldo secco del deserto, con temperature ...virgilio