Lega Pro | scadenze non rispettate | cambia ancora la classifica del girone C

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo i quattro punti di penalizzazione inflitti al Taranto, la scure del Tribunale Federale Nazionale si è abbattuta anche sul Brindisi, penalizzato di quattro punti per il ritardo nel versamento dei contributi previdenziali entro la scadenza che era fissata al 18 dicembre. Il Tfn, inoltre, ha inflitto a Mariachiara Rispoli, amministratore unico del club, 45 giorni di inibizione. Inora il Brindisi è sempre più ultimo a 15 punti. Lunedì 18 marzo Potenza-Picerno ore 20:30: Juve Stabia 67, Benevento 61, Avellino 57, Picerno 54*, Casertana 51, Taranto 50**, Crotone 46, Giugliano 46, Latina 45, Sorrento 42, Foggia 42, Messina 41, Audace Cerignola 40, Catania 39, Potenza 37*, Turris 33, Monopoli 30, Virtus Francavilla 27, Monterosi 27, Brindisi 15**. ** 4 punti di penalizzazione* 1 gara in ...

