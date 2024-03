Lecce | ferito davanti al bar Stamattina

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 18 marzo 2024) È stato ricoverato all’ospedale ”Vito Fazzi” in codice rosso Cristian Salierno, 41enne con precedenti penali, cheè stato gambizzatoal bar New Caffè, di fronte allo store Euronics, di viale Grassi, a poca distanza dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di. L’uomo è stato raggiunto da alcuni proiettili esplosigli contro mentre era seduto all’esterno dell’esercizio commerciale da ignoti che hanno agito in un orario in cui quel tratto di strada è particolarmente trafficato. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno provveduto a prestare le prime cure del caso ale quindi a trasportarlo nel vicino nosocomio dove si trova ricoverato ma non in pericolo di vita. Per fare luce sull’inquietante episodio sono sopraggiunti sul luogo del fatto gli agenti della Questura di ...