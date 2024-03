Le Zirre danno il benvenuto alla Primavera con tutti i colori della nuova collezione Assaj

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 18 marzo 2024) e e un immancabile appuntamento: giovedì 21 marzo a partire dalle ore 17 e fino alle 20 un pomeriggio all’insegnabellezza e delle emozioni leggere che regala questa gioiosa stagione. È giunto il momento di rinnovare il look e scoprire le nuove tendenzeSpring Summer 2024 per sentirsi bene e in armonia con questa colorata stagione. Un evento che avrà luogo nello store di via Cavallerizza 39 inserito nel contesto del Distretto di Chiaia dove ovunque nel quartiere dello shopping napoletano sbocceranno fiori e momenti di allegria e condivisione con la gente. Proprio per incoraggiare amiche e clienti a sperimentare nuove possibili combinazioni e individuare e consolidare il proprio stile, durante l’evento sarà possibile usufruire di una consulenza d’immagine personalizzata mirata ad analizzare la singola figura e proporre suggerimenti validi e ...