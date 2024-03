Le strade di Lanuvio più sicure | arriva il nuovo telelaser e non solo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 – L’Amministrazione comunale di, attraverso il lavoro e l’impegno della polizia locale, ha messo in campo una serie di servizi e strumenti per tutelare lazza stradale dei cittadini e prevenire incidenti gravi. Gli interventi degli agenti, guidati dal Comandante Sergio Ierace, si concentrano soprattutto su via Nettunense, via Cisternense, via Astura e via Maiella ritenute da alcuni automobilisti delle vere e proprie piste da formula uno. “I nuovi strumenti” – ha commentato il Comandante Ierace – permetteranno di punire coloro che esagerano in velocità, uso di alcol e sostanze stupefacenti alla guida di veicoli. Uno di questi, già presente sulle, è il TRUCAM, undi ultima generazione che permette di rilevare la velocità da oltre 1 Km di distanza dal ...