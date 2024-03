Le sconcertanti parole del Papa su Israele che nessuno ha ascoltato

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’attenzione di tutti si è ovviamente soffermata, con ovvio scandalo, sulla bandiera bianca cheFrancesco ha così inopportunamente chiesto all’Ucraina di alzare, arrendendosi così all’aggressione russa. Ma il Pontefice nell’intervista alla televisione svizzera non si è limitato a questo. Non ha solo offerto una ghiotta sponda alla tracotanza aggressiva del Cremlino per la disperazione della diplomazia vaticana che si è inutilmente sprecata per negare l’evidenza di una scandalosa scelta di campo filorussa.Francesco ha fatto di più. Ha anche messo sullo stesso piano, uno Stato pienamente democratico, e Hamas, un’organizzazione terrorista autrice del più sanguinario pogrom dopo il 1945. Le suesono state inequivocabili: «La guerra la fanno in due, non in uno. Gli irresponsabili sono questi due ...