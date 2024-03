Le Relazioni Difettose – Tutto quello che so dell’amore

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 18 marzo 2024) Cara Ester, questa mail la scrivo a te perché ogni due mesi mi ritrovo a cercare la pagina della tua rubrica e vedere in quanti racconti mi rispecchio, mi rimprovero o mi sento meno sola e ingenua. In realtà però la scrivo a me per dirmi che sono stata brava. Amore e coppia: i vantaggi di stare insieme vivendo in case separate X Me ne sono andata da uno che forse mi voleva bene, certamente voleva venire a letto con ...