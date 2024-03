Le problematiche parole di Schumer su Israele

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 18 marzo 2024) Hanno scatenato un vero e proprio putiferio lerecentemente pronunciate dal leader della maggioranza al Senato Usa, il democratico Chuck, su Benjamin Netanyahu. “Credo anche che il primo ministro Netanyahu abbia perso la strada, permettendo alla sua sopravvivenza politica di avere la precedenza sugli interessi di”, ha detto giovedì scorso, per poi aggiungere: “Come sostenitore dida sempre, mi è diventato chiaro: la coalizione di Netanyahu non soddisfa più le esigenze didopo il 7 ottobre”. “Credo che nuove elezioni siano l’unico modo per consentire un processo decisionale sano e aperto sul futuro di”, ha proseguito. Nonostante in un primo momento la Casa Bianca avesse derubricato ledel senatore a sue opinioni ...