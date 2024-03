Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 marzo | la rassegna stampa

(Di lunedì 18 marzo 2024) Aperture deidedicate, in gran parte, alla rielezione con plebiscito di Vladimir Putin alle presidenziali in Russia, dove però non sono mancate le proteste ai seggi. Spazio ancora alla premier Meloni che, in Egitto insieme a von der Leyen, ha firmato un accordo su energia e migranti. Per lo sport, in primo piano la crisi della Juventus, fermata sul pari dal Genoa in casa, e l'1-1 dell'Inter contro il Napoli che rallenta, seppur di poco, la corsa dei nerazzurri verso lo Scudetto

Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis le prossime elezioni regionali in Basilicata con l'addio del candidato del campo largo, poi il voto in Russia e il timore di ... (tg24.sky)

L’Europa e il Papa: anteprima del libro di Francesco “LIFE. La mia storia nella Storia” - Pubblichiamo un’anticipazione di “LIFE. La mia storia nella Storia”, il libro del Papa in uscita per HarperCollins il 19 marzo in 21 Paesi. Francesco ripercorre le tappe della sua vita e della Storia, ...it.euronews

"Mafia e giovani, parla Gratteri": la prima pagina di Eco di Biella in edicola oggi - Eco di Biella torna in edicola oggi, lunedì 18 marzo, con tante notizie e approfondimenti, tra cui in apertura esclusiva: "Mafia e giovani, parla Gratteri. L'intervista al procuratore in prima linea c ...primabiella

PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Jesus c'è! E' un punto importante" - "Jesus c'è", titola a centro pagina il quotidiano partenopeo Il Mattino raccontando che il Napoli ferma l'Inter e "strappa un punto importante nella rincorsa Champions". Di seguito la prima pagina ...tuttonapoli