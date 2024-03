Le parole di Del Ghingaro | sindaco di Viareggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024) «è una città bellissima che vive di accoglienza. Eccellenza nella nautica e nei servizi legati al mare, dagli stabilimenti balneari ai grandi hotel, negli ultimi anni ha saputo dare un’impronta speciale ed esclusiva alla cultura, dagli eventi agli spazi per ospitarli. Penso al Carnevale, spettacolo unico al mondo che a febbraio colora le nostre strade, ma anche al Festival Puccini che quest’anno sarà ancora più importante viste le celebrazioni legate alle ricorrenza dei 100 anni dalla morte del Maestro. E poi il PremioRèpaci, appuntamento legato alla letteratura, che riesce ad accostare con garbo e lungimiranza nomi altisonanti a talenti nuovi ed inediti. Investire nella bellezza di questa città non è stata una scelta ma quasi un atto dovuto: così le nostre piazze diventano salotti sul mare per accogliere appuntamenti di ogni genere ...