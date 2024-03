LE PAGELLE Shiba lentissimo | Rizzo in ritardo Gol capolavoro per capitan Sbaffo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Meli 5: giornata da dimenticare: respinge male il tiro di Ragatzu e consente a Montebugnoli di segnare. Morbido sulla conclusione di Nanni, spiazzato da Ragatzu dal dischetto. Evita il quinto gol sulla girata di Nanni.4,5: lento,. Pasticcia a inizio ripresa favorendo il gol di Ragatzu (23’ st Veltri 6: entra quando l’Olbia ha già scaricato tutte le cartucce). Ferrante 5: anticipa Nanni in avvio, ma in occasione del 2-1 passeggia e lascia tirare l’attaccante (34’ st Ferretti sv). Peretti 5,5: il meno peggio in difesa, ma affonda con il resto del reparto.5: in nettosu Montebugnoli sul gol, spinge poco e male sulla sua fascia. Carpani 5,5: non è uno dei peggiori, ma s’affloscia dopo il 2-1 dell’Olbia (1’ st Morrone 5,5: entra col risultato compromesso, fa qualcosa, ma non basta). ...