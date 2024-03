Le notizie di scienza della settimana

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tartarughe giganti, test del sangue per la diagnosi del cancro del colon retto, menopausa nei cetacei: l’attualità scientifica, in breve. Leggi

In novant’anni solo cinque donne hanno vinto un importante premio per la matematica, si è formato un lago nel luogo più arido degli Stati Uniti, come fanno le balene a emettere suoni: l’attualità ... (internazionale)

Come gli esseri umani hanno perso la coda, interazione tra stelle, un antidoto universale al veleno dei serpenti: l’attualità scientifica, in breve. Leggi (internazionale)

Pensa Tu: in arrivo la terza edizione del Festival della scienza e della curiosità - Una quattro giorni dedicata al mondo della scienza e della tecnologia al Parco Acquatico di Rende, con sale espositive e mostre per grandi e piccini. Torna la terza edizione del “Pensa Tu” al Parco ...cn24tv

A Napoli tornano le Uova per la Ricerca firmate Mario Gallucci - Per questo è fondamentale non fermarsi e garantire continuità ai progressi della scienza. Sono certa che i napoletani ci sosterranno con la tradizionale generosità anche quest’anno e per questo voglio ...2anews

Bibite gassate: fanno male anche a chi fa sport, secondo la scienza - Anche chi fa abitualmente attività fisica e sport può essere toccato dagli effetti dannosi delle bibite gassate. Ecco tutte le cose da sapere su queste bevande ...gazzetta