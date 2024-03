Le donne avanzano nella stanza dei bottoni di Bergoglio In undici anni Papa Francesco ne ha nominate numerose anche in posti di responsabilità Ai vertici | però | sono ancora pochissime

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 18 marzo 2024) «ha dimostrato di avere molto a cuore la situazione della donnaChiesa e lo ha fatto, prima che con i discorsi, con delle scelte concrete: facendo vedere, ad esempio, che all’interno della Curia vaticana quello che conta per avere un ruolo è la competenza e non il fatto di essere uomini o, laici, sacerdoti o religiosi. Credo che un cammino sia avviato». A dichiararlo, in un’ampia intervista pubblicata su La Vita Cattolica, è la teologa friulana suor Linda Pocher, la giovane salesiana alla qualeha affidato il compito di organizzare quattro incontri del cosiddetto C9, il gruppo dei nove cardinali di tutto il mondo che lo coadiuvanoriforma della Chiesa, per parlare della questione femminile. ...