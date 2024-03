Le confessioni intime di Rocco Siffredi | “Non ci crederete | ma io e Moana Pozzi…”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 18 marzo 2024) Pubblicato il 18 Marzo, 2024 In questi giorni sta impazzando su Netflix “Supersex”, la serie tv incentrata sulla vita di, il re del porno italiano, distribuita anche in altri 62 paesi nel mondo. L’attore italiano, re del porno internazionale, ha rilasciato un’intervista esclusiva all’Adnkronos dove si è lasciato andare amoltosulla sua vita ma anche sul rapporto conPozzi, pornostar italiana morta prematuramente alla quale è stato dedicato il docu-film “Essere”. Il rapporto diconPozzi: “La vedevo come una sorella”Pozzi sono stati negli anni ’90 le star più iconiche del porno italiano e ...