LE COLONNE SONORE PROTAGONISTE DEI PORTOFINO DAYS

(Di lunedì 18 marzo 2024) Acmf, l’associazione che riunisce sotto la sua sigla gli autori italiani di musica per il cinema e l’audiovisivo – propone un’intera giornata dedicata alle, a cui parteciperanno alcuni dei nostri compositori più noti. A che ora inizierà la kermesse? La kermesse comincia alle ore 11 nelle sale di Villa Durazzo a Santa Margherita con una sezione masterclass curata da Pivio, alias del compositore e musicista genovese Roberto Giacomo Pischiutta (Presidente Acmf) articolata in case study e panel volti ad illustrare e approfondire i temi legati alla creazione, alla produzione e alla distribuzione della musica per film. Le: il programma Ad aprire gli incontri saranno Pivio e Aldo De Scalzi, introdotti da Cristina Bolla (Presidente di Genova-Liguria Film Commission), con “Le musiche ...

È Morto il cantautore Eric Carmen , all’età di 74 anni . La star am Eric ana era diventata famosa con il gruppo dei Raspberries, per poi affermarsi come artista solista con brani di successo tra cui il ... (ilfattoquotidiano)

Stasera in tv: “Walter” su Rai 4 - È anche un film per adulti che saranno ugualmente legati alla storia della rapina. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età. La colonna sonora di “Walter” è disponibile su Amazon.cineblog

Pacifico torna a scrivere musica per il cinema - Milano, 18 mar. (askanews) – Pacifico torna a scrivere per il cinema e firma la colonna sonora originale, edita da Edizioni Curci, di “Zamora”, il film con il quale Neri Marcorè esordisce alla regia.askanews

La Bibbia un musical della Madonna - Il taglio pop, la sostituzione del magico al sacro, il linguaggio al limite dello slang e il divario anacronistico tra l’ambientazione storica e la colonna sonora non alterano né impoveriscono ...milanotoday