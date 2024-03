Le circolari sulla mensa | Si dialoga con le famiglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 18 marzo 2024) A sette anni aveva chiesto di poter digiunare per il Ramadan. Il maestro e il papà si sono confrontati e lo hanno convinto: "Sono ancora troppo piccolo". C’è chi esce per pranzo e rientra alle 14.30, in alcune scuole è stato trovato uno spazio ad hoc per potere restare. "Sono i Consigli di Istituto,base delle esigenze sottoposte dalle, a trovare indicazioni di buon senso, nel rispetto di tutti", spiega Antonella Caleffi, preside del comprensivo Bottego, a Crescenzago. Qui il 70% degli alunni ha origini straniere, il Paese più rappresentato è l’Egitto ed è aumentata la presenza dal Bangladesh. "Abbiamo previsto la possibilità di esonerare dal pasto chi ne fa richiesta durante il Ramadan – continua Caleffi –. Quest’anno sono una trentina. Come scuola non possiamo lasciare a digiuno nessuno, le raccomandazioni fornite dall’Associazione ...