Le aziende apuane del marmo all’assalto dei mercati asiatici

(Di lunedì 18 marzo 2024) E’ in corso di svolgimento la ’Stone Xiamen fair’, giunta quest’anno alla 18^ edizione e ormai riconosciuta come la più grande esposizione mondiale dedicata al settore dele dei materiali lapidei e delle tecnologie per la loro estrazione, trasformazione e lavorazione. La manifestazione si tiene a Xiamen, nella regione di Fujian, che è il polo industriale del settore più importante della Cina, con oltre 12.000in attività e che rappresenta, grazie al suo grande porto commerciale, un terminal strategico per le importazioni ed esportazioni di materiali, prodotti e macchinari in tutto il sud-est della Cina. Dopo tre anni in cui la manifestazione, a causa della pandemia da Covid 19 e delle conseguenti forti restrizioni imposte alla circolazione di persone e merci, è stata praticamente dedicata al solo mercato domestico cinese, l’edizione di ...