Lazio | ufficiale | Tudor è il nuovo allenatore

Lariparte da Igor. Con una foto che ritrae il tecnico croato con la sciarpa biancoceleste, la società ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex calciatore juventino, che approda a Formello dopo le esperienze con Verona e Marsiglia. Nell'ultimo turno di campionato, la, guidata dall'ex vice di Maurizio Sarri, Giovanni Martusciello, ha ottenuto un'importante vittoria contro il Frosinone allo 'Stirpe. Adessopotrà iniziare a lavorare durante la sosta in vista dei prossimi impegni. Il calendario prevede la partita contro la Juventus in Serie A, seguita dal confronto con i bianconeri in semifinale di Coppa Italia e dal derby contro la Roma.