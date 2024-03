Lazio Tudor | il tecnico è sbarcato a Fiumicino

(Di lunedì 18 marzo 2024), Igor: ilè pronto a firmare per diventare il nuovo allenatore dei biancocelesti Finalmente ci siamo. Igora Roma per firmare il contratto che lo legherà allafino al 2025. ??????? pic.twitter.com/OC7Af0vh1W — S.S.(@OfficialSS) March 18, 2024 Ecco le prime immagini del suo arrivo a, postata sui profili social del club biancoceleste. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Le immagini dell'arrivo di Igor Tudor a Roma - Igor Tudor sarà il nuovo allenatore della Lazio . L'allenatore ex Verona è stato scelto da Claudio Lotito dopo le dimissioni di Maurizio Sarri (sostituito dal suo vice Martusciello nell'ultima gara ...gianlucadimarzio

Tudor Lazio, CI SIAMO! L’ex bianconero è atterrato a Roma – FOTO - Tudor Lazio, CI SIAMO! Il tecnico, ed ex bianconero, è sbarcato in Italia. Le foto dell’arrivo dell’allenatore croato Ci siamo, l’ex Juve Igor Tudor è sbarcato a Roma pochi minuti fa per firmare il ...juventusnews24

UFFICIALE - Tudor è il nuovo allenatore della Lazio - Igor Tudor è il nuovo allenatore della Lazio. A darne l'annuncio è stata la stessa società biancoceleste attraverso i propri profili social. "Welcome" e la foto del nuovo allenatore ritratto con la ...fantacalcio